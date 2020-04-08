В Минветеранов создали координационный штаб оказания помощи во время пандемии COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Министерстве по делам ветеранов создали координайний штаб, который будет заниматься помощью во время пандемии коронавируса. Штаб будет осуществлять ежедневный мониторинг обращений ветеранов по удовлетворению их жизненных потребностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.

"Сегодня, 8 апреля 2020 года министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подписал приказ "О создании оперативного штаба при Министерстве по делам ветеранов Украины по вопросам координации оказания помощи во время пандемии коронавирусной инфекции на территории Украины", - говорится в сообщении.

Следовательно, оперативный штаб будет действовать на период карантина и осуществлять ежедневный мониторинг обращений ветеранов войны и членов семей погибших воинов по удовлетворению их жизненных потребностей и предоставления им бытовых услуг.

"Ежедневно на базе штаба будут проходить совещания в режиме видеоконференций, на которых будет осуществляться мониторинг ситуации и, соответственно, будут приниматься решения по оперативному реагированию", - добавили в министерстве.

Кроме того, на сайте Минветеранов создается отдельная страница по координации работы оперативного штаба, где в свободном доступе будет собрана отчетная информация по поводу оказания помощи ветеранской среде и вся доступная и правдивая информация по борьбе с короновирусом COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендует Украине как можно дольше продолжать карантин, ведь это эффективное средство сохранения человеческой жизни.