Внеочередное заседание Верховной Рады перенесли на 13 апреля - Разумков

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Внеочередное заседание Верховной Рады Украины перенесено с пятницы на понедельник, 13 апреля. На нем планируется рассмотреть изменения в госбюджет на 2020 год. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков в видеокомментарии телеканалу "Рада", передает УНН.

"К сожалению, внеочередное заседание немного было перемещено во времени. Оно состоится в понедельник. Почему это произошло? В среду вечером был готов окончательный вариант, который был подготовлен Минфином в совместной работе с комитетами Верховной Рады Украины, и только после этого мы смогли его раздать нашим коллегам, народным депутатам для того, чтобы они ознакомились, изучили этот документ, возможно потому внесли свои замечания, для этого нужно время. Поэтому с пятницы мы переместили внеочередное заседание на понедельник. Будут еще дополнительные встречи с как представителями депутатских фракций, так и председателями комитетов для того, чтобы максимально качественный документ был рассмотрен, я надеюсь, был принят Верховной Радой Украины", - отметил он.

Кроме того, Разумков заявил, что кроме изменений в государственный бюджет могут быть рассмотрены дополнительные законопроекты.

"Главным законопроектом, который будет рассматриваться - это будут изменения в государственный бюджет, так как от них многое зависит в нашей стране и именно детальная работа была над этим законопроектом. Возможно еще дополнительные законопроекты, которые будут определяться инициаторами проведения внеочередного заседания, они могут быть разными. Все в рамках регламента и необходимости, которые будут стоять перед Верховной Радой", - добавил он.

Напомним, Разумков сообщал, что в конце этой недели Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, на котором планирует рассмотреть изменения в госбюджет на 2020 год.