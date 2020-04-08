Для украинцев создали онлайн-курс по работе с безналичными расчетами

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Национальный банк Украины и Министерство цифровой трансформации заключили Меморандум о сотрудничестве в сферах цифровизации, цифрового развития, цифровой экономики, цифровых инноваций, развития информационного общества, цифровых навыков и прав граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"Благодаря меморандуму мы сможем эффективнее координировать совместные шаги в сфере цифрового развития и инноваций. Вместе мы сделаем взаимодействие украинцев с государством более технологичным, а значит - быстрым и комфортным", - отметил глава Национального банка Яков Смолий.

Отмечается, что одно из важных направлений сотрудничества - это развитие цифровых навыков граждан, которое во время карантина приобрело еще большее значение, чем раньше. В рамках сотрудничества Минцифры и НБУ планируют запустить учебный курс для украинцев на портале "Дия. Цифровое образование".

"Меморандум поможет, в том числе, усовершенствовать систему верификации и идентификации граждан и бизнеса, а также упростить имеющиеся для этого механизмы и создать более современные. В частности, это касается электронного резидентства. Этот инструмент позволит иностранцам официально вести бизнес в Украине дистанционно. Также мы будем вместе развивать инструменты, которые позволят расширить практику дистанционного подписания соглашений в финансовой сфере", - подчеркнул вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На протяжении последних пяти лет уровень наличности в экономике постепенно уменьшился с 17,8% от ВВП в 2014 году до 9,2% в 2019 году. А доля безналичных операций в общем объеме операций с использованием платежных карточек наоборот увеличивалась - с 25% в 2014 году до 50,3% на конец 2019 года. Согласно ключевым показателям Стратегии развития финсектора ожидается, что она продолжит расти до 65% на начало 2025 года.

Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило новый курс на платформе "Дия. Цифровое образование" - "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта".