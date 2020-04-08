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Правительство ослабило карантин для некоторых объектов, будут работать химчистки и строительные магазины

Правительство ослабило карантин для некоторых объектов, будут работать химчистки и строительные магазины

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания расширил перечень объектов, которым разрешено работать во время карантина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"На заседании Правительства поддержали внесение изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", - написал премьер.

Так, разрешение работать получили объекты, которые осуществляют почтовую и курьерскую деятельность, а также строительные работы.

Работать позволили и учреждениям торговли строительными материалами и химчистки.

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Кроме того, правительство разрешило не соблюдать обязательную самоизоляцию некоторым гражданам, старше 60 лет.

В частности, правила самоизоляции не распространяются на депутатов всех уровней, мэров, судей, военнослужащих и правоохранителей, к этой же категории относятся те, кто принимает непосредственное участие в борьбе с распространением коронавируса.

Также можно не находиться на самоизоляции людям старше 60 лет, если они работают в таких отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, химическая промышленность, транспорт, банковский и финансовый сектор, оборонная промышленность, централизованное водоснабжение и водоотвод, поставки электроэнергии и газа, производство продуктов питания, коммунальные, аварийные и спасательные службы, предприятия, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства и другие.

Напомним, что правительство прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4% в этом году.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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