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Пентагон подтвердил поддержку Украины в защите от российской агрессии

Пентагон подтвердил поддержку Украины в защите от российской агрессии

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр обороны США Марк Эспер поговорил по телефону с новым министром обороны Украины Андреем Тараном с целью укрепить стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной и обменяться мнениями о продолжающемся пандемическом кризисе COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Эспер поздравил Тарана с его недавним назначением министром обороны и подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии. Министр Эспер также подчеркнул необходимость того, чтобы европейские союзники усилили свою поддержку миссии содействия безопасности в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Таран подтвердил приверженность Украины в трансформации оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Эспер также высоко оценил недавний прогресс нашей страны в оборонных реформах и призвал Тарана поддержать дальнейшее развитие более безопасной и демократической Украины.

Напомним, Пентагон поставит Украине патрульные катера и радары на 125 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Пентагон
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