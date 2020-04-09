Регистрация | Вход |
USD: 27,10   EUR: 29,57  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 09 апреля 2020 12:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Протас: решение правительства о введении карантина юридически ничтожное
Протас: решение правительства о введении карантина юридически ничтожное
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6465
Версия для печати

Население подконтрольной территории Донбасса верит, что именно Зеленский обеспечит мир - исследование

Население подконтрольной территории Донбасса верит, что именно Зеленский обеспечит мир - исследование

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Население подконтрольной территории Донбасса верит, что именно Президент Зеленский сможет достичь мира в Украине, но не представляет, как это можно сделать. Таковы результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

"Самым большим желанием и ожиданием людей является достижение мира, поскольку люди верят, что мир принесет восстановление довоенной жизни. Люди верят в то, что именно Президент Зеленский, что именно ему удастся достичь этого мира", - заявил аналитик фонда Петр Бурковский.

По его словам, люди не знают, каким образом можно достичь мира и вернуть Украине неподконтрольные территории.

Добавим, что исследование было проведено на подконтрольной Украины территории в Донецкой и Луганской областях во второй половине февраля и в начале марта 2020 года. Опрошено было по 500 человек в каждой области. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,5%.

Напомним, МИД Украины требует от РФ прислушиваться к призыву Генерального секретаря ООН и позиции ЕС, обеспечив немедленное прекращение огня на Донбассе и беспрепятственный доступ на временно оккупированную территорию Украины представителей СММ ОБСЕ и для международных гуманитарных организаций.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, исследование, мир, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.