Население подконтрольной территории Донбасса верит, что именно Зеленский обеспечит мир - исследование

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Население подконтрольной территории Донбасса верит, что именно Президент Зеленский сможет достичь мира в Украине, но не представляет, как это можно сделать. Таковы результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

"Самым большим желанием и ожиданием людей является достижение мира, поскольку люди верят, что мир принесет восстановление довоенной жизни. Люди верят в то, что именно Президент Зеленский, что именно ему удастся достичь этого мира", - заявил аналитик фонда Петр Бурковский.

По его словам, люди не знают, каким образом можно достичь мира и вернуть Украине неподконтрольные территории.

Добавим, что исследование было проведено на подконтрольной Украины территории в Донецкой и Луганской областях во второй половине февраля и в начале марта 2020 года. Опрошено было по 500 человек в каждой области. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,5%.

Напомним, МИД Украины требует от РФ прислушиваться к призыву Генерального секретаря ООН и позиции ЕС, обеспечив немедленное прекращение огня на Донбассе и беспрепятственный доступ на временно оккупированную территорию Украины представителей СММ ОБСЕ и для международных гуманитарных организаций.