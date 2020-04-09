После президентских выборов почти у 40% жителей Донецкой области жизнь изменилась к лучшему - опрос

КИЕВ. 9 апреля. УНН. После президентских выборов в Украине жизнь изменилась к лучшему у 37% жителей подконтрольной Украины территории в Донецкой области. Положительные изменения в жизни на подконтрольной територии Луганской области отметили втрое меньше людей. Таковы результаты исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, передает УНН.

“После президентских выборов по мнению жителей региона ситуация не стала существенно лучше, но в этом вопросе оказалась большая разница между областями. В Донецкой области почти втрое больше положительных оценок изменений”, — сказал политический аналитик фонда Сергей Шаповалов.

Так, 37% жителей Донецкой области считают, что произошли положительные изменения, когда только 12% жителей Луганской области придерживаются такого мнения.

Также 58% жителей Луганской области считают, что никаких изменений не произошло.

Добавим: исследование было проведено на подконтрольной Украины территории в Донецкой и Луганской областях во второй половине февраля — в начале марта 2020 года. Опрошено было по 500 человек в каждой области. Теоретическая погрешность выборки составляет 3,5%.

Напомним, по данным исследования, население подконтрольной территории Донбасса верит, что именно Президент Зеленский сможет достичь мира в Украине, но не представляют, как это можно сделать.