ОБСЕ: участники ТКГ договорились об обмене, но не согласовали участки разведения

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Стороны трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на заседаниях 6-8 апреля достигли принципиальной договоренности о следующем этапе обмена, в то же время для достижения решений о дополнительных участках разведения сил и средств необходимо приложить дополнительные усилия. Об этом заявила специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау после встречи группы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

“В связи с пандемией коронавирусной инфекции очередные встречи ТКГ и ее рабочих групп проводились в форме видеоконференций с 6 по 8 апреля 2020 года. В центре внимания гуманитарной рабочей группы был обмен удерживаемыми. Стороны достигли принципиальной договоренности о следующем этапе обмена с целью провести его в ближайшее время”, — сказала Грау.

Также, по её словам, на встрече обсуждались вопросы, связанные с открытием новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Луганской области.

“Рабочая группа по безопасности уделила основное внимание определению дополнительных участков разведения сил и средств. Для достижения решений по данному вопросу еще необходимо приложить дополнительные усилия”, — подчеркнула посол.

Она сообщила, что при обсуждении противоминной деятельности была отмечена приоритетность разминирования гражданских объектов и их окрестностей.

Экономическая рабочая группа обсуждала вопросы социально-экономических связей через линию соприкосновения и актуальные вопросы экологии и водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО).

“Политическая рабочая группа рассматривала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, как предусмотрено минскими соглашениями”, — добавила Грау.

Как сообщал УНН, накануне в Офисе Президента сообщили, что украинская сторона в ТКГ инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции. Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты — не позднее Пасхи.