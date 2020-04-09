Регистрация | Вход |
USD: 27,10   EUR: 29,57  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 09 апреля 2020 14:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Протас: решение правительства о введении карантина юридически ничтожное
Протас: решение правительства о введении карантина юридически ничтожное
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7005
Версия для печати

Зеленский снова собрал совещание по COVID-19: говорили о разделе медсредств

Зеленский снова собрал совещание по COVID-19: говорили о разделе медсредств

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.

"В одном из госпиталей Кировоградской области - 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении - на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", - заявил Глава государства.

Кроме того, на совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких, врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Специалист предостерег от массового использования аппаратов ИВЛ при COVID-19

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - отметил Зеленский.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский заявил, что к осуществлению контроля за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование во всех регионах, будет привлечена СБУ .

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.