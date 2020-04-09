Зеленский снова собрал совещание по COVID-19: говорили о разделе медсредств

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.

"В одном из госпиталей Кировоградской области - 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении - на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", - заявил Глава государства.

Кроме того, на совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких, врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться.

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"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - отметил Зеленский.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский заявил, что к осуществлению контроля за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование во всех регионах, будет привлечена СБУ .