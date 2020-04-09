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Боевики продолжают скрывать распространение COVID-19 на оккупированных территориях - разведка

Боевики продолжают скрывать распространение COVID-19 на оккупированных территориях - разведка

КИЕВ. 9 апреля. УНН. По данным разведки, боевики продолжают скрывать факты распространения заболевания COVID-19 на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболевания на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сказал Гуцуляк.

По его словам, представители так называемых "силовых структур" изымают истории болезней умерших и предупреждают медицинский персонал о привлечении к "уголовной" ответственности за разглашение информации, в том числе, что большинство инфицированных в течение марта текущего года посещали РФ через неконтролируемые Украиной участки границы.

По данным разведки, указанные действия приводят к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Гуцуляк отметил, что Россия продолжает процесс паспортизации населения оккупированных территорий Донбасса.

"С начала апреля этого года в Ростовской области РФ и обратно специальными автобусными рейсами перевезено более 2 тыс. человек", - сказал он.

Напомним, 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Коронавирус, разведка, ООС
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