Большинство украинцев поддерживают карантин на Пасху, но пик COVID-19 еще впереди - Зеленский

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Большинство украинцев поддерживают карантинные мероприятия и проект "Пасха дома", когда богослужения можно посмотреть в трансляции. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, по данным ОП, до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% - собираются посетить церковь.

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - сказал Зеленский.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов в "Укрпочте" на бесплатную доставку освященных пасок, постоянно поступают новые.

На совещании сообщили, что в Украину прибыло еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом.

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Доставленные медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницам, но и поступят в крупные торговые сети.

"Было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты - будут приняты меры административного реагирования", - сообщает пресс-служба.

Дополнительно министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что значительно возросло количество украинцев, которые пользуются средствами защиты.

Как сообщалось в УНН, на совещании под председательством Зеленского было решено, что правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах.