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Сын "украинского диверсанта" Дудки заявил, что власти не коммуницируют с родственниками политзаключенных

Сын "украинского диверсанта" Дудки заявил, что власти не коммуницируют с родственниками политзаключенных

Владимир Дудка

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинская власть не коммуницирует с родственниками политзаключенных. Об этом заявил сын осужденного по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудки Илья на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... прочитал новость на странице Офис Президента Украины, что договорились о новом обмене... о политзаключенных ни слова, как и все последнее время. Все стихло. Обещание президента Владимира Зеленского не выполнено, сколько ждать и стоит ли ждать следующего "трека" - неизвестно, так как коммуникации с родственниками политзаключенных нет никакой", - написал Дудка.

Также Дудка рассказал, что общался по телефону с отцом.

"... у него все без изменений... со здоровьем очень плохо - вчера давление поднялось до 200/110, сегодня 170/100", - отметил Дудка.

Напомним, 8 апреля у Зеленского заявили о договоренности по обмену не позднее Пасхи.

Как сообщалось, Севастопольский городской суд приговорил Дудку и Бессарабова до 14 лет тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф. Верховный суд России отклонил жалобу защиты и утвердил приговор Дудке и Бессарабову.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех трех обвинили в якобы подготовке диверсий в оккупированном Крыму по заказу украинской разведки.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, обмен, политзаключенные
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