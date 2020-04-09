За несколько дней нардеп Суркис приобрел около 1 млн национальной валюты

КИЕВ. 9 апреля. УНН. С начала апреля народный депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис приобрел почти 1 млн национальной валюты. Об этом свидетельствуют сообщения об изменениях его имущественного положения, опубликованные на сайте НАПК в апреле 2020 года, передает УНН.

Так 1 апреля Суркис приобрел 756,1 тыс. гривен, а 6 апреля - еще 202,5 тыс. гривен.

Таким образом, за несколько дней Суркис приобрел 958,6 тыс. национальной валюты.

Добавим, что Суркис впервые вносит подобные изменения в свое имущественное положение.

Напомним, вчера состоялось заседание Киевского апелляционного суда (ул. Соломенская, 2а) по рассмотрению апелляционной жалобы государственного исполнителя (Минюст) на постановление судьи Печерского районного суда по фактическому взысканию из ПриватБанка больше 250 млн долларов в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов. Юристов "Привата" на заседание не допустили.