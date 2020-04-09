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РФ продолжает преследовать лидера крымскотатарского народа Джемилева - Денисова

РФ продолжает преследовать лидера крымскотатарского народа Джемилева - Денисова

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Так называемое “Главное следственное управление по Республике Крым и Севастополю” подготовило лидеру крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обвинения в “незаконном пересечении границы РФ” и “незаконном обращении с оружием”. Об этом в своем Facebook сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Денисова сообщила, что оккупационные власти РФ не изменяют своим традициям — продолжают преследовать лидера крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который последние 6 лет всеми возможным способами борется за восстановление справедливости и возвращения Крыма под контроль Украины.

“Недавно так называемое “Главное следственное управление по Республике Крым и г. Севастополю” подготовило господину Мустафе обвинения в “незаконном пересечении границы РФ” и “незаконном обращении с оружием”, — написала

По ее словам, обвинения абсурдны, не имеют никакой юридической силы и нарушают права гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, ведь подготовлены “Главным следственными управлением по Республике Крым и г. Севастополю” — то есть “органом”, которого де-юре не существует.

“Призываю международное сообщество применить все имеющиеся рычаги воздействия на государство-агрессора с целью прекращения Российской Федерацией нарушений норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод, незаконное преследование граждан Украины и привлечения их к ответственности за преступления, которые они не совершали”, — отметила Денисова.

Напомним, оккупационная прокуратура Крыма вручила предостережение “о недопустимости экстремизма” сестре Джемилева.

Источник: УНН
Теги: Украина, Людмила Денисова
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