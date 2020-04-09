В ВСУ делают запасы на случай вспышки COVID-19 на Донбассе

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Командование Объединенных сил делает запасы средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств на случай распространения COVID-19 на Донбассе. Об этом пишет ВВС Украина, передает УНН.

"В командовании Объединенных сил также говорят, что делают запасы на случай распространения эпидемии на Донбассе. Собирают дезинфекторы, костюмы биозащиты, перчатки, противочумные комплекты, респираторы и хирургические маски, бахилы, фартуки, шапочки, инфракрасные термометры, защитные очки, распылители жидкостей, опрыскиватели и т.д.", - сообщили в СМИ.

Также указано, что мобильные госпитали провели учения эвакуации больных COVID-19 - для этого разработали специальные маршруты.

Напомним, по данным разведки, боевики продолжают провоцировать распространение COVID-19 на оккупированных территориях.



