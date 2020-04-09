Регистрация | Вход |
USD: 27,20 0,0969  EUR: 29,58 0,0092 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 09 апреля 2020 17:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4590
Версия для печати

В ВСУ делают запасы на случай вспышки COVID-19 на Донбассе

В ВСУ делают запасы на случай вспышки COVID-19 на Донбассе

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Командование Объединенных сил делает запасы средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств на случай распространения COVID-19 на Донбассе. Об этом пишет ВВС Украина, передает УНН.

"В командовании Объединенных сил также говорят, что делают запасы на случай распространения эпидемии на Донбассе. Собирают дезинфекторы, костюмы биозащиты, перчатки, противочумные комплекты, респираторы и хирургические маски, бахилы, фартуки, шапочки, инфракрасные термометры, защитные очки, распылители жидкостей, опрыскиватели и т.д.", - сообщили в СМИ.

Также указано, что мобильные госпитали провели учения эвакуации больных COVID-19 - для этого разработали специальные маршруты.

Напомним, по данным разведки, боевики продолжают провоцировать распространение COVID-19 на оккупированных территориях.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, Коронавирус, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.