В Минрегионе согласовали порядок обсервации граждан, прибывающих в Украину из других стран

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Минрегионе состоялось совещание, на котором обсудили ряд координационных и оперативных вопросов по организации возвращения украинских граждан из-за рубежа и их потенциальной обсервации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, под председательством Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева состоялось совещание с участием Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, главы КГГА Виталия Кличко, в.и.о. Киевской ОГА Василия Володина, представителей МИДа, Национальной полиции, а также компании-перевозчика.

"Около 15 тысяч украинских граждан, которые сейчас находятся за рубежом, планируют в апреле вернуться в Украину. Поскольку возврат из стран, которые не граничат с Украиной, запрещен транзитом, рассматривается авиационный путь", - говорится в сообщении.

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Так, были обсуждены различные варианты алгоритма действий, локации под обсервацию, сроки осуществления авиарейсов в Украине и договорились о детальной проработке каждого аспекта обсервации, подписание определенных документов, чтобы граждане были своевременно проинформированы и не было недоразумений.

"Мы определили алгоритмы взаимодействия органов власти, кто именно коммуницирует с гражданами, перевозчиками. Министерство инфраструктуры обеспечивает организацию рейсов по возврату, логистической составляющей", - отметил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Стороны договорились до 11 апреля доработать механизм работы между всеми участниками, после чего начнется продажа авиабилетов для граждан, которые будут возвращаться в Украину.

Напомним, что за прошедшие сутки пограничники осуществили около 10,5 тысячи пропускных операций, из них 5,6 тысячи - на въезд украинцев в Украину.