КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинские миротворцы за рубежом перешли на карантин и без надобности не оставляют места дислокации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

"На карантин перешли и украинские миротворцы за рубежом. В Косово, например, они живут в изолированном лагере, им свели к минимуму контакты с местными ", - сообщили в СМИ.

Также отмечается, что в Демократической республике Конго в экваториальной Африке и раньше была опасность подхватить инфекцию - из-за вирус Эбола. Поэтому миротворцы там уже наладили все процедуры с антисептиками.

"Сейчас украинские военные без надобности по службе не оставляют места дислокации и выезжают только на служебных машинах", - указано в сообщении.

Напомним, украинские миротворцы участвуют в международных операциях в шести странах мира.