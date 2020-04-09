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Украинские миротворцы за рубежом перешли на карантин

Украинские миротворцы за рубежом перешли на карантин

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинские миротворцы за рубежом перешли на карантин и без надобности не оставляют места дислокации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

"На карантин перешли и украинские миротворцы за рубежом. В Косово, например, они живут в изолированном лагере, им свели к минимуму контакты с местными ", - сообщили в СМИ.

Также отмечается, что в Демократической республике Конго в экваториальной Африке и раньше была опасность подхватить инфекцию - из-за вирус Эбола. Поэтому миротворцы там уже наладили все процедуры с антисептиками.

"Сейчас украинские военные без надобности по службе не оставляют места дислокации и выезжают только на служебных машинах", - указано в сообщении.

Напомним, украинские миротворцы участвуют в международных операциях в шести странах мира.

Источник: УНН
Теги: Украина, миротворцы, карантин
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