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Генштаб отложил международные учения в Украине из-за пандемии

Генштаб отложил международные учения в Украине из-за пандемии

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Международные учения на территории Украины при участии Вооруженных сил перенесли, чтобы не допустить распространение COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Facebook.

"Меры многонациональной коллективной подготовки на территории Украины при участии подразделений ВС Украины - перенесены с целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2", - говорится в сообщении.

Также указано, что на неопределенный срок перенесли ротацию персонала, который выполняет задачи в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности. При этом, меры подготовки для проведения ротаций национального контингента в Косово (Республике Сербия) и 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго остаются без изменений.

"Вместе с тем, прорабатывается вопрос возвращения в Украину 8 военнослужащих и одного минно-поискового собаки ВС Украины, которые выполняют задачи в составе Миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан", - указано в сообщении.

Напомним, украинские миротворцы за рубежом перешли на карантин.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, учения, ВСУ, Коронавирус, карантин
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