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Ограничений относительно въезда в Днепр нет - глава ОГА

Ограничений относительно въезда в Днепр нет - глава ОГА

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Ограничений въезда в Днепр и выезда из города нет. Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Пока никаких ограничений въезда в областной центр не существует. Потому что не было соответствующего решения областной комиссии ТЭБ и ЧС. Транзитные машины, машины из других областей могут спокойно въезжать в город и выезжать из него. Блокпосты, которые есть вокруг Днепра, действуют в штатном режиме. Мы работаем в полном взаимодействии с Нацполицией", - сказал Бондаренко.

По его словам, такие ограничения будут действовать только по необходимости.

Сообщается, что глава ОГА будет координировать эту работу вместе с начальником ГУ НП в Днепропетровской области Владимиром Огурченко.

"Мы договорились с главой горсовета Днепра Борисом Филатовым, что при необходимости будем обсуждать необходимость ограничить движение в Днепр, выносить этот вопрос на областную комиссию ТЭБ и ЧС и принимать решение", - отметил Бондаренко.

Напомним, в Днепропетровской области зафиксировано 6 новых случаев коронавируса, из них пять - в Першотравенске. Всего в области - 48 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, Коронавирус, карантин, Сохраняйте спокойствие!
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