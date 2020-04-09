Минсоцполитики разработало алгоритм действий по поддержке семей с детьми и их защите в условиях карантина

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В связи с введением в Украине активных карантинных мероприятий Министерство социальной политики разработало и направило областным и Киевской городской государственным администрациям рекомендованный алгоритм действий по защите прав детей и социальной поддержки семей с детьми в условиях карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, из-за прекращения посещения учебных заведений и внедрения других мер, предусматривающих круглосуточное пребывание детей дома, сообщается, что ростет риск необеспечения первоочередных потребностей детей (питание, безопасность, предметы гигиены, надлежащий уход, медицинская помощь), в первую очередь в семьях, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Учитывая ограниченную мобильность работников социальной сферы и всего населения Украины и потребность в жизненной необходимости обеспечения выполнения некоторых полномочий и защиты прав детей и социальной поддержки семей, в том числе в онлайн режиме, Министерством рекомендовано облгосадминистрациям организовать должным образом работу соответствующих учреждений:

департаментов образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения для предоставления службам по делам детей списки детей, которые круглосуточно (более три-четыре ночевки в неделю) находились в учреждениях институционального ухода и воспитания и вернулись к своим семьям после введения карантина;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 8 детей

работников учреждений институционального ухода и воспитания детей для проведения мониторинга положения вышеупомянутых детей в семьях и еженедельного информирования служб по делам детей о его результатах;

исполнительных органов городских, районных в городах советов, сельских, поселковых советов объединенных территориальных общин, сельских и поселковых советов, которые не объединились, для мобилизации ресурсов, в том числе бизнеса, волонтеров, общественных и религиозных организаций для социальной поддержки семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и семей, принадлежащих к уязвимым группам населения;

служб по делам детей совместно с департаментами образования и науки, здравоохранения, центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи для проведения мониторинга (в том числе дистанционного) обеспечение прав детей, которые вернулись к семьям из учреждений институционального ухода и воспитания путем организации работы специалистов по социальной работе и служб по делам детей относительно:

- анализа списков детей и определения семей, в которых существует наибольший возможный риск ненадлежащего обеспечения потребностей детей и нарушение их прав;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Упрощение социальной помощи во время карантина: что предусмотрено

- общения (онлайн, по телефону) и консультаций с ребенком, его родителями, иными законными представителями, лицами, в семье которых он воспитывается, о состоянии обеспечения потребностей ребенка, имеющихся проблем в семье, необходимой помощи, ответственного отношения родителей к выполнению своих обязанностей по уходу и воспитанию ребенка;

- определению вероятных рисков для жизни и здоровья ребенка и проведения, в случае необходимости, оценки уровня его безопасности с привлечением представителей здравоохранения и Национальной полиции Украины;

- социальной поддержки семьи, в том числе натуральной помощи.

Также сообщается, что Министерством внесена рекомендация по обеспечению местными органами власти обязательной госпитализации детей, лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, проживающих совместно с законными представителями, которые были госпитализированы в связи с заболеванием COVID-19, в случае невозможности их временного устройства в семьи родственников, знакомых. Для этого в регионах должны быть определены учреждения здравоохранения, в которых будет возможно устраивать таких детей.

Напомним, что ЮНЕСКО призвал позаботиться о защите инвалидов и малообеспеченных в борьбе с COVID-19.