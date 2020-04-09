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Внеочередное заседание Рады в понедельник планируется на 12:00 - Качура

Внеочередное заседание Рады в понедельник планируется на 12:00 - Качура

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Народные депутаты Украины предварительно договорились о проведении внеочередного заседания Верховной Рады в понедельник, 13 апреля, в 12:00. Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Предварительно мы договорились с коллегами, что заседание Верховной Рады состоится в понедельник в 12:00. Это предварительное рабочее время", - заявил Качура.

Нардеп добавил, что проект изменений в госбюджет Украины на 2020 год в связи с пандемией коронавируса и вызванной из-за нее кризисом, "на 95% согласован с нашими коллегами".

Он отметил, что на внеочередном заседании парламента рассмотрят изменения в госбюджет на 2020 год, а также должны утвердить программу деятельности правительства и отклонить 13 постановлений об отмене законопроекта о рынке земли.

Как ранее сообщал УНН, внеочередное заседание Верховной Рады Украины перенесено с пятницы на понедельник, 13 апреля. На нем планируется рассмотреть изменения в госбюджет на 2020 год.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, заседание
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