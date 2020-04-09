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Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Омеляна

Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Омеляна

Владимир Омелян

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Высший атикорупцийний суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, его заместителя, государственного секретаря Министерства инфраструктуры, а также топ-чиновников действующего состава Министерства инфраструктуры Украины из-за доведения ГП "Бердянский морской торговый порт" до банкротства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"ВАКС частично удовлетворил жалобу "Бердянского антикоррупционного центра" и обязал уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР по заявлению ОО "Бердянский антикоррупционный центр" от 21 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, среди заявленных лиц - экс-министр инфраструктуры (2016-2019 гг.), его заместитель, Государственный секретарь Министерства инфраструктуры, а также топ-чиновники действующего состава Министерства инфраструктуры Украины.

"По версии заявителя, вышеупомянутые должностные лица довели ГП "Бердянский морской торговый порт" до банкротства из-за злоупотребления властью, служебными подделками, грубым нарушением законодательства о труде и невыполнением судебного решения", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в заявлении есть данные о совершении уголовных преступлений начальником Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", служебными лицами ГП "АМПУ" и его бывшим руководством, а также исполняющим обязанности директора в настоящее время. Также есть сведения о противозаконных действий руководителей компаний ООО "Аскет-Шиппинг" и ООО "Агро-Класс" как соучастников преступлений, совершенных должностными лицами. К заявлению ОО "Бердянский антикоррупционный центр" добавил документы в подтверждение указанных фактов.

"Заявитель просил суд признать противоправной бездеятельность детектива НАБУ о внесении сведений об уголовном правонарушении в единый реестр досудебных решений, а также обязать детектива НАБУ безотлагательно начать досудебное расследование и внести в ЕРДР сведения по каждому отдельно указанному в заявлении уголовному правонарушению и относительно каждого должностного лица отдельно", - говорится в сообщении.

Однако, исследовав материалы, следственный судья пришел к выводу о частичном удовлетворении жалобы.

"При рассмотрении жалобы суд установил, что сведения, содержащиеся в заявлении ОО "Бердянский антикоррупционный центр", действительно не были внесены в ЕРДР и исследованы в рамках досудебного расследования уголовного производства", - отмечается в сообщении.

Напомним, начальнику государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт" Александру Барчану сообщено о подозрении в нанесении государству ущерба на почти 2,5 млн гривен.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Владимир Омелян, НАБУ
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