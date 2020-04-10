Регистрация | Вход |
USD: 27,20 0,0969  EUR: 29,58 0,0092 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 10 апреля 2020 10:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4350
Версия для печати

МИД: за рубежом за помощью обратились более 15 тыс. украинцев

МИД: за рубежом за помощью обратились более 15 тыс. украинцев

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В посольства и консульства Украины за рубежом обратились за помощью более 15 тыс. украинцев, из которых почти 9 тыс. хотят вернуться домой. Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"У нас немного увеличилось количество граждан, обратившихся за помощью в посольство/консульство, то есть фактически ставших участниками программы "Защита", это 15 369 граждан. Еще в начале этой недели их было 14 000", - отметил Кулеба.

По его словам, из них 6230 человек готовы оставаться там, где они находятся и ждать завершения карантина, остальные настаивают на возвращении в Украину - 8850.

"Возвращение будет происходить в условиях прохождения обсервации", - добавил Кулеба.

Напомним, по состоянию на вечер 9 апреля на лечении за границей находилось 174 украинев с коронавирусом. За сутки выздоровели двое украинцев.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.