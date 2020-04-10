МИД: за рубежом за помощью обратились более 15 тыс. украинцев

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В посольства и консульства Украины за рубежом обратились за помощью более 15 тыс. украинцев, из которых почти 9 тыс. хотят вернуться домой. Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"У нас немного увеличилось количество граждан, обратившихся за помощью в посольство/консульство, то есть фактически ставших участниками программы "Защита", это 15 369 граждан. Еще в начале этой недели их было 14 000", - отметил Кулеба.

По его словам, из них 6230 человек готовы оставаться там, где они находятся и ждать завершения карантина, остальные настаивают на возвращении в Украину - 8850.

"Возвращение будет происходить в условиях прохождения обсервации", - добавил Кулеба.

Напомним, по состоянию на вечер 9 апреля на лечении за границей находилось 174 украинев с коронавирусом. За сутки выздоровели двое украинцев.



