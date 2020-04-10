МИД пытается продолжить страховые полисы украинцам, находящимся за рубежом

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министерство иностранных дел проводит консультации со страховыми компаниями, чтобы те продолжили страховые полисы украинцам, которые до сих пор находятся за рубежом из-за "форс-мажорных" обстоятельств. Об этом на брифинге сообщил глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Мы обнаружили новую проблему, которая начала появляться у наших граждан, находящихся за рубежом. Это окончания срока действия полисов страхования. То есть люди выезжали, покупали страхование на время, но они до сих пор находятся за рубежом. В связи с этим я поручил моим коллегам в МИДе провести консультации с ключевыми страховыми компаниями, которые обслуживают украинских туристов, чтобы им были продолжены страховые полисы в связки с форс-мажорными обстоятельствами на тот срок, на который они будут находиться за рубежом", - отметил Кулеба.

По его словам, таких граждан за рубежом 1546.

Напомним, по информации МИДа, в посольства и консульств Украины за рубежом обратились за помощью более 15 тыс. украинцев, из которых почти 9 тыс. хотят вернуться домой.