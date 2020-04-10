В ОАЭ готовится самолет в Украину с гуманитарной помощью - Кулеба

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Объединенных Арабских Эмиратах готовится самолет в Украину с 10 тоннами гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Сейчас в ОАЭ готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом", - сказал Кулеба.

По его словам, в Украину доставят медицинские комбинезоны, халаты, руквичкы, маски, санитайзеры.

Напомним, по информации МИДа, в посольства и консульств Украины за рубежом обратились за помощью более 15 тыс. украинцев, из которых почти 9 тыс. хотят вернуться домой.