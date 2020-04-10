Чорновил заявила об обысках ГБР у нее дома по "делу Майдана"

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований из-за "дела Майдана". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана", - написала Чорновил.

Также Чорновил опубликовала фото постановления, по которому обыск у нее происходит в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014 года.

"Антимайдан в действии", - резюмировала она.

Отметим, пока УНН пытается получить комментарий ГБР о ситуации с обысками у Черновол.

Как сообщалось ранее, вчера ГБР провело 3 следственных эксперимента в центре Киева в "делах Майдана".