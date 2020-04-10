Новости: Политика
Пятница, 10 апреля 2020, 09:59 • Анна Мурашко • 4665
Чорновил заявила об обысках ГБР у нее дома по "делу Майдана"
Татьяна Черновол
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований из-за "дела Майдана". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана", - написала Чорновил.
Также Чорновил опубликовала фото постановления, по которому обыск у нее происходит в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014 года.
"Антимайдан в действии", - резюмировала она.
Отметим, пока УНН пытается получить комментарий ГБР о ситуации с обысками у Черновол.
Как сообщалось ранее, вчера ГБР провело 3 следственных эксперимента в центре Киева в "делах Майдана".
Источник: УНН