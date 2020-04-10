Регистрация | Вход |
USD: 27,20 0,0969  EUR: 29,58 0,0092 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 10 апреля 2020 11:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10215
Версия для печати

Украина ожидает согласия стран-участниц на проведение "нормандского саммита"

Украина ожидает согласия стран-участниц на проведение "нормандского саммита"

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украина работает над тем, чтобы получить согласие прежде всего от РФ, а также Франции и Германии на проведение "нормандского саммита", на котором обсуждаются вопросы урегулирования на Донбассе. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Вариант проведения "нормандского саммита" в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается. Но мы работаем над тем, чтобы получить согласие всех трех стран, Российской Федерации прежде всего, Франции и Германии на проведение такого саммита. И как только мы поймем дату, мы перейдем к обсуждению формата", - сказал Кулеба.

Напомним, встреча в "нормандском формате" на уровне советников должна была состояться 12 марта, но была перенесена на фоне карантина, введенного из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.