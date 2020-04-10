Украина ожидает согласия стран-участниц на проведение "нормандского саммита"

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украина работает над тем, чтобы получить согласие прежде всего от РФ, а также Франции и Германии на проведение "нормандского саммита", на котором обсуждаются вопросы урегулирования на Донбассе. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Вариант проведения "нормандского саммита" в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается. Но мы работаем над тем, чтобы получить согласие всех трех стран, Российской Федерации прежде всего, Франции и Германии на проведение такого саммита. И как только мы поймем дату, мы перейдем к обсуждению формата", - сказал Кулеба.

Напомним, встреча в "нормандском формате" на уровне советников должна была состояться 12 марта, но была перенесена на фоне карантина, введенного из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.



