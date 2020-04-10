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Зеленский дал должность главы "евроинтеграционной" комиссии Пристайко

Зеленский дал должность главы "евроинтеграционной" комиссии Пристайко

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины назначен вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. Об этом говорится в президентском указе №134 от 9 апреля, передает УНН.

"... назначить председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Пристайко Вадима Владимировича - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от исполнения этих обязанностей Дмитрия Кулебу", - говорится в тексте указа.

Так, Вадим Пристайко введено в состав Комиссии, а Дмитрий Кулеба, который до этого был вице-премьером по евроинтеграции, выведен из состава Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 4 марта Верховная Рада назначила новый состав Кабмина, где Вадим Пристайко стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Источник: УНН
Теги: указы, евроинтеграция, Президент, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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