За три месяца в госбюджет уплачено 100 млн грн налогового долга - Офис Генпрокурора

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За три месяца в государственный бюджет поступило более 100 млн грн долга за неуплату налогов и сборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

"...За 3 месяца текущего года в государственный бюджет поступило более 100 млн грн долга в ряде уголовных производств по умышленной неуплате субъектами хозяйственной деятельности налогов и сборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих процессах следствием установлены нарушения при проведении экспортно-импортных операций, уплате налога с доходов физических лиц, а также отчислении государству части прибыли, в результате которых предприятия не уплатили в бюджет около 500 млн грн.

"С 2019 года, несмотря на фактическое признание налогового долга, он не был уплачен из-за низкой активности следствия и прокуроров. Только после заслушивания состояния досудебного расследования в этих уголовных производствах в Офисе Генерального прокурора были приняты действенные меры. В результате, в бюджет уплачено пятую часть общего долга", - добавляется в сообщении.

В настоящее время работа по дальнейшему погашению причиненного государству ущерба продолжается.

Напомним, за 2019 год общая сумма поступлений экологического налога в украинский бюджет составила 5 020 906,1 тыс. грн.