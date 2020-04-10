Разумков: внеочередное заседание ВР соберется 13 апреля ориентировочно в 14 часов

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Верховная Рада соберется на внеочередное заседание ориентировочно на 14 часов в понедельник, 13 апреля, сегодня же у председателя ВРУ Дмитрия Разумкова состоялось совещание с представителями правительства и парламента, на котором обсудили вопросы, которые будут вынесены на внеочередное заседание Рады. Об этом заявил Разумков на брифинге после совещания, передает корреспондент УНН.

"Присутствовали Премьер-министр Украины, министр финансов, представители депутатского корпуса и комитетов, мы обсудили те вопросы, которые, скорее всего, будут выноситься на внеочередное заседание ВРУ в понедельник. Заседание ориентировочно состоится в 14 часов, и я надеюсь, что оно будет длиться не очень долго. Потому что большая часть вопросов была обсуждена по их рассмотрению", - сказал Разумков.

Напомним, как сообщил председатель ВРУ Разумков ранее, внеочередное заседание Верховной Рады Украины перенесено с пятницы на понедельник, 13 апреля. На нем планируется рассмотреть изменения в Госбюджет на 2020 год.