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Разумков: внеочередное заседание ВР соберется 13 апреля ориентировочно в 14 часов

Разумков: внеочередное заседание ВР соберется 13 апреля ориентировочно в 14 часов

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Верховная Рада соберется на внеочередное заседание ориентировочно на 14 часов в понедельник, 13 апреля, сегодня же у председателя ВРУ Дмитрия Разумкова состоялось совещание с представителями правительства и парламента, на котором обсудили вопросы, которые будут вынесены на внеочередное заседание Рады. Об этом заявил Разумков на брифинге после совещания, передает корреспондент УНН.

"Присутствовали Премьер-министр Украины, министр финансов, представители депутатского корпуса и комитетов, мы обсудили те вопросы, которые, скорее всего, будут выноситься на внеочередное заседание ВРУ в понедельник. Заседание ориентировочно состоится в 14 часов, и я надеюсь, что оно будет длиться не очень долго. Потому что большая часть вопросов была обсуждена по их рассмотрению", - сказал Разумков.

Напомним, как сообщил председатель ВРУ Разумков ранее, внеочередное заседание Верховной Рады Украины перенесено с пятницы на понедельник, 13 апреля. На нем планируется рассмотреть изменения в Госбюджет на 2020 год.

Источник: УНН
Теги: ВР, Дмитрий Разумков, Бюджет-2020
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