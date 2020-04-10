Разумков о 16 тыс. поправок в закон о банках: это антирекорд ВРУ

КИЕВ. 10 апреля. УНН. К законопроекту о функционировании банковской системы поступило 16 тысяч поправок и это антирекорд украинского парламента. В ВР еще не определились, когда будут рассматривать законопроект. Об этом на брифинге заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

“К сожалению, это антирекорд украинского парламента, такого еще никогда не было, 16 тыс. поправок мы не получали никогда. Я считаю, что это направлено для того, чтобы заблокировать работу парламента. Полгода, учитывая коронавирус и идя полностью по всем правкам, то это может быть намного больше. Потому что на это парламент не пойдет”, — сказал Разумков.

По его словам, нужно еще подготовить таблицу, пройтись по поправкам и определить, какие учитывать а какие нет. Только после этого можно выносить законопроект в зал ВР.

“Если мы говорим о его рассмотрении, к сожалению, я не могу сказать когда это произойдет”, — добавил Разумков.

Напомним, народный депутат Александр Качура обратился в Книгу Рекордов Украины, чтобы зафиксировать рекордное количество поданных поправок к законопроекту о функционировании банковской системы.