Зеленский поговорил по телефону с президентом Республики Корея: речь шла о COVID-19

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора обсудили вопросы текущей ситуации и глобального и регионального противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

"Желаю выдержки и сил всем гражданам Республики Корея, особенно тем, кто пострадал и потерял близких в результате распространения пандемии коронавируса. Желаю скорейшего выздоровления всем больным", - отметил Владимир Зеленский.

Глава Украинского государства высоко оценил опыт и эффективность мер, принимаемых Республикой Корея для сдерживания пандемии.

Владимир Зеленский поблагодарил за оперативное реагирование южнокорейских компаний в вопросах закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, необходимых Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен Кореи за быстрое выполнение контракта по продаже 100 000 ПЦР-тестов. Их уже используют в украинских больницах. Нам важна ваша поддержка в этом вопросе", - подчеркнул Президент Украины.

Также обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине в виде медицинского оборудования.

Особое внимание лидеры государств уделили вопросам дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, а также выразили удовлетворение ростом товарооборота между странами, несмотря на негативные последствия пандемии для мировой экономики.

"COVID-19 не должен уничтожить систему международной торговли и существующие экономические связи. Украина - надежный партнер. Надеюсь на дальнейшее развитие экономических связей и привлечение инвестиций южнокорейских компаний", - сказал Владимир Зеленский.

Собеседники отметили успешный опыт реализации корейских инвестиционных проектов в Украине, в частности в агропромышленной сфере.

Обсуждались также вопросы внедрения взаимного безвизового режима между двумя странами, что будет способствовать развитию межличностных контактов.

Главы государств договорились активизировать политический диалог и осуществить обмен визитами после завершения пандемии.

Напомним, в ОПУ на этой неделе ожидали семь самолетов со спецсредствами против COVID-19.