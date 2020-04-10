Боевики выдвигают на подготовленные огневые позиции запрещенные "Грады" и гаубицы - разведка

КИЕВ. 10 апреля. УНН. По данным разведки боевики на отдельных направлениях выдвигают на ранее подготовленные огневые позиции тяжелое вооружение с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск пытается воспользоваться введенными карантинными мероприятиями на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - рассказал он.

Отмечается, что ограничения передвижения транспорта, в т.ч. для групп специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, оккупанты используют для сокрытия нарушений "минских договоренностей" по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

"Так, на текущей неделе на отдельных направлениях отмечены выдвижения противником на ранее подготовленные огневые позиции более 20 единиц тяжелого вооружения, в т.ч. 122-мм гаубиц", - добавляет он.

Кроме того, в районах населенных пунктов, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения, противник продолжает удерживать 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".

Напомним, с начала суток боевики 6 раз обстреляли украинские позиции.