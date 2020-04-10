В Киеве переносят поминальные дни из-за коронавируса

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Власти Киева переносят поминальные дни на время, когда карантинные ограничения будут ослаблены. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"В вербное воскресенье оставайтесь дома с семьей. Хочу сообщить, что во время последней встречи с представителями церквей, несмотря на ограничения и ситуацию по распространению COVID-19, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию", - добавил Кличко.

Как сообщалось в УНН, в Киеве, по состоянию на утро 10 апреля, обнаружено 348 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки болезнь в столице подтвердили у 13 человек, среди них - двое медиков.

Напомним, в Украине, по состоянию на 9:00 10 апреля, зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные.