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Раде рекомендуют усилить ответственность за повышение цен на средства индивидуальной защиты

Раде рекомендуют усилить ответственность за повышение цен на средства индивидуальной защиты

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Комитет ВР по правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №3274-1 относительно повышения ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"По результатам обсуждения члены Комитета 18 голосами "за" при 3, что "воздержались", приняли решение рекомендовать ВР принять законопроект №3274-1 за основу, а законопроект №3274 - отклонить", - говорится в сообщении.

Законопроектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня предполагается установить новой статьей 199-1 Уголовного кодекса следующее:

1. Перепродажа в больших размерах средств гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня, если такая цена в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены - наказывается штрафом от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения или в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, или без такового.

Напомним, украинское общество серьезно подошло к эпидемии коронавируса и 89% украинцев используют маски и респираторы.

Источник: УНН
Теги: Украина, законопроект, ВРУ, комитет
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