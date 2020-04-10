Раде рекомендуют усилить ответственность за повышение цен на средства индивидуальной защиты

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Комитет ВР по правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу законопроект №3274-1 относительно повышения ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"По результатам обсуждения члены Комитета 18 голосами "за" при 3, что "воздержались", приняли решение рекомендовать ВР принять законопроект №3274-1 за основу, а законопроект №3274 - отклонить", - говорится в сообщении.

Законопроектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за нарушение законодательства о ценообразовании во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня предполагается установить новой статьей 199-1 Уголовного кодекса следующее:

1. Перепродажа в больших размерах средств гражданской защиты во время действия правового режима военного или чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации государственного уровня, если такая цена в два и более раз превышает уровень государственной регулируемой цены - наказывается штрафом от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения или в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, или без такового.

Напомним, украинское общество серьезно подошло к эпидемии коронавируса и 89% украинцев используют маски и респираторы.