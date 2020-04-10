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В Раде зарегистрировали законопроект по предотвращению распространения COVID-19

В Раде зарегистрировали законопроект по предотвращению распространения COVID-19

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №3320 о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Законопроектом предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечению медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19).

Также предлагается предоставить возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи такие категории лиц, как научно-педагогические работники заведений высшего учебного (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения, других лиц, имеющих сертификат врача-специалиста и соответствующую врачебную категорию.

Кроме того, временно внедряется норма, необходимая для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков рассказал, что на внеочередном заседании ВР в понедельник, 13 апреля, будут рассматривать ряд законопроектов, в частности бюджет чрезвычайной ситуации, а также законопроект №3320 относительно предотвращения распространения коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, Коронавирус
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