Зеленский созвонился с премьером Италии: Конте поблагодарил за гуманитарную помощь

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте, во время которого глава итальянского правительства поблагодарил Украину за оказанную гуманитарную помощь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Глава государства выразил искреннюю солидарность Украины с итальянским народом, который сейчас проходит через сложные испытания в связи с пандемией коронавируса. "В Украине искренне болеют за итальянский народ. В этот сложный момент Украина с вами. Действительно верю, что уже скоро Италия пройдет этот кризис", - отметил Зеленский.

Конте поблагодарил за предоставленную Украиной гуманитарную помощь Италии, включавшую направление бригады врачей и средств дезинфекции. Собеседники обсудили практические аспекты пребывания украинских врачей в итальянском регионе Марке.

"Рад, что наши медики спасают жизни итальянцев, работая бок о бок с итальянскими коллегами. Надеюсь, это поможет Италии приблизить победу над пандемией", - сказал Президент Украины.

Зеленский выразил убеждение, что объединенные усилия украинских и итальянских врачей в борьбе с пандемией станут успешным примером двустороннего сотрудничества и преодоления общих вызовов. Он отметил, что опыт, который получают украинские медики в Италии в лечении болезни COVID-19, является очень ценным для Украины, которая также столкнулась со вспышкой коронавируса.

Напомним, до этого Зеленский поговорил по телефону с президентом Республики Корея, речь шла о COVID-19.