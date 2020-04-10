В Крыму коронавирус подтвержден у 28 человек, оккупанты скрывают реальную ситуацию - Денисова

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым COVID-19 болеет 28 человек, однако это число может быть значительно больше. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Так, в настоящее время данные страны-оккупанта свидетельствуют о более чем 3 тысяч лиц, находящихся под контролем, из них почти 200 человек - в медицинских учреждениях.

"Подтвержденными есть 28 фактов заболевания коронавирусом. Во временно оккупированном Севастополе под контролем по месту жительства находится 584 человека, подтверждено 5 фактов заболевания. Однако оккупационная администрация скрывает реальную ситуацию с заболеваемостю на полуострове", - сообщила Денисова.

Она отметила, что после того, как 8 апреля у пациента больницы города Армянска подтверждено заболевание COVID-19 - весь медицинский персонал и пациенты отправлены на карантин. 9 апреля аналогичная ситуация произошла в Севастопольской городской больнице № 3.

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"На сегодняшний день большинству лиц, контактировавших с больными в этих больницах не проведен тест на COVID-19. К тому же, медицинские учреждения на этой территории не готовы к борьбе с пандемией", - сообщила Омбудсмен.

Она напомнила, что Российская Федерация, как государство-оккупант должно придерживаться своих обязательств по международному праву, должно обеспечить население полуострова соответствующим медицинским обслуживанием без допущения какой-либо дискриминации по политическим взглядам, вероисповеданию, расовым или этническим признакам.

Напомним, что в России за последние сутки зарегистрировано 1786 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 57 регионах.