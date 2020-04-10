Венедиктова до конца апреля хочет заслушать отчеты всех региональных прокуратур

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала встречи с руководством региональных прокуратур для изучения результатов их работы относительно выполнения возложенных функций и влияния на обеспечение законности в I квартале 2020 года, до конца апреля Генпрокурор заслушает результаты работы всех региональных прокуратур. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Каждый областной прокурор отчитывается о координации противодействия преступности, в частности, коррупционным правонарушениям, а также о защите интересов государства и возмещении убытков, причиненных неправомерными действиями. Заслушивает Генеральный прокурор также состояние расследования и судебного рассмотрения актуальных уголовных производств в каждом регионе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Офис Генерального прокурора планирует основательно проанализировать эффективность деятельности всех прокуратур, имеющиеся положительные и отрицательные тенденции и определить проблемы в организации работы подразделений на местах и пути их решения.

"Также во время таких отчетных совещаний будут рассмотрены вопросы, получившие общественный резонанс и находящиеся под пристальным вниманием общественности".

Напомним, Венедиктова взяла на контроль дела о насилии в отношении детей в детдомах.