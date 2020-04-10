Денисова обратилась к международному сообществу относительно обстрелов боевиками гражданского населения на Донбассе

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обратилась к международному сообществу относительно обстрелов боевиками мирных населенных пунктов на Востоке Укрины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного Верховной ВР по правам человека.

"Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова обеспокоена непрекращающимися обстрелами боевиками населенных пунктов на востоке Украины с использованием тяжелого вооружения, что приводит к гибели и ранениям гражданского населения", - говорится в сообщении.

Так, минувшие сутки на Донбассе были рекордными по количеству обстрелов за последнее время. Оккупанты 21 раз обстреляли украинские позиции. 9 раз - с применением запрещенных Минском минометов 120-го и 82-го калибра.

Также сообщается, что накануне из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов обстреляли окрестности Хутора Вольного (Луганская область). Один из снарядов разорвался во дворе местной жительницы, от осколков которого были повреждены окна и кровля дома. К счастью, никто из жителей не пострадал.

"Уполномоченный призывает международное сообщество применить все имеющиеся рычаги воздействия на государство-агрессора с целью прекращения огня на Востоке Украины и установления режима тишины, неукоснительного соблюдения норм международного гуманитарного права и защиты мирного населения для обеспечения устойчивого мира и спокойствия граждан", - отмечается в сообщении.

Напомним, ООН зафиксировала на Донбассе самые большие месячные потери среди гражданских с сентября 2019 года.