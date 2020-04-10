С 15 апреля устанавливается 65% пошлина на импорт угля, которым Украина способна обеспечить свой рынок

КИЕВ. 10 апреля. УНН. С 15 апреля в Украине устанавливается 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок. Об этом в своем Telegram-канале написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Он отмечает, что еще в должности вицепремьер-министра получил поручение проработать вопрос трансформации угольных регионов и защиты отечественной угледобывающей отрасли.

Так, по его словам, в процессе работы над вторым мы столкнулись с необходимостью разграничить уголь, добываемый в Украине, и уголь, который мы вынуждены импортировать.

“Поэтому довольно долго постановление № 261, принятое по поручению Президента 18 марта, было на доработке. Однако мы смогли выработать механизм, который с 15 апреля устанавливает 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок. Защита украинской угольной промышленности — это еще один шаг к энергонезависимости”, — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил за ограничение импорта угля и электроэнергии из-за того, что страны, из которых импортирует Украина, не пускают украинские компании на свои рынки.