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Комитет рекомендовал Раде рассмотреть законопроекты о фонде гарантирования кредитов в СХ

Комитет рекомендовал Раде рассмотреть законопроекты о фонде гарантирования кредитов в СХ

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики предлагает внести в повестку дня ВР проекты законов №3205 и 3205-1 о фонде гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Комитет по вопросам аграрной и земельной политики предлагает включить в повестку дня Верховной Рады законопроекты о фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Соответствующее решение принято сегодня, 10 апреля, во время заседания", - говорится в сообщении.

Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады рассмотрят законопроект о бюджете чрезвычайной ситуации, об ответственности за поджог лесов и преодолении вето Президента №1049 - предложения к закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Источник: УНН
Теги: кредит, законопроект, сельскохозяйственная продукция, ВРУ
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