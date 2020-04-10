Комитет рекомендовал Раде рассмотреть законопроекты о фонде гарантирования кредитов в СХ

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики предлагает внести в повестку дня ВР проекты законов №3205 и 3205-1 о фонде гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Комитет по вопросам аграрной и земельной политики предлагает включить в повестку дня Верховной Рады законопроекты о фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Соответствующее решение принято сегодня, 10 апреля, во время заседания", - говорится в сообщении.

Напомним, на внеочередном заседании Верховной Рады рассмотрят законопроект о бюджете чрезвычайной ситуации, об ответственности за поджог лесов и преодолении вето Президента №1049 - предложения к закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.