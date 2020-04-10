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Баканов предложил запретить российские соцсети еще на три года

Баканов предложил запретить российские соцсети еще на три года

Иван Баканов

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил продлить санкции против российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. Соответствующие предложения глава Службы Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины ", - говорится в сообщении.

Указано, что киберспециалисты СБУ проанализировали, что за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - сказал Иван Баканов.

Отмечается, что с 2017 по 2020 год СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Одноклассники" и "ВКонтакте". С начала введения санкций следователи СБУ зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

"Все они имеют признаки совершения преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захвата государственной власти, а также создание террористических групп. Также киберспециалисты Службы отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников", - сообщили в пресс-центре.

Сообщается, что по оценкам киберспециалистов, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

Напомним, в Киеве разоблачили распространителей фейков о коронавирусе за деньги из РФ.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, Украина, социальные сети, интернет, Иван Баканов
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