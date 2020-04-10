Во Львовской области запретили на выходных выходить из дома

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Во Львовской области жителям запретили выходить на выходных из дома для борьбы с распространением коронавирусного заболевания. Об этом в видеообращении сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

"Обращаюсь к каждому жителю Львовской области! К каждому без исключения. Прошу вас воздержаться от передвижения и пребывания в общественных местах на этих выходных. С 13:00 субботы до 6 утра понедельника. Эти ограничения вводятся для сохранения нашего с вами здоровья и минимизации распространения заболеваемости среди населения", - сказал Козицкий.

Напомним, на Закарпатье жителям запретили выходить на выходных из дома из-за эпидемиологической ситуации в области.

Как сообщалось, на Волыни в выходные также вводится режим запрета на передвижение.

Добавим, что в Киевской области вводят дополнительные ограничительные меры во время карантина и ограничивают передвижения людей на праздники.