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Во Львовской области запретили на выходных выходить из дома

Во Львовской области запретили на выходных выходить из дома

Максим Козицкий

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Во Львовской области жителям запретили выходить на выходных из дома для борьбы с распространением коронавирусного заболевания. Об этом в видеообращении сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

"Обращаюсь к каждому жителю Львовской области! К каждому без исключения. Прошу вас воздержаться от передвижения и пребывания в общественных местах на этих выходных. С 13:00 субботы до 6 утра понедельника. Эти ограничения вводятся для сохранения нашего с вами здоровья и минимизации распространения заболеваемости среди населения", - сказал Козицкий.

Напомним, на Закарпатье жителям запретили выходить на выходных из дома из-за эпидемиологической ситуации в области.

Как сообщалось, на Волыни в выходные также вводится режим запрета на передвижение.

Добавим, что в Киевской области вводят дополнительные ограничительные меры во время карантина и ограничивают передвижения людей на праздники.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Коронавирус, карантин, Сохраняйте спокойствие!
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