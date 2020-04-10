После дискуссий в ОПЕК+ Россия попытается снять с себя санкции ЕС - эксперт

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Ночные дискуссии в ОПЕК+ сложились не в пользу России и, учитывая свою экономическую ситуацию, она попытается снять с себя санкции ЕС, в частности наложенные за агрессию против Украины. Об этом во время дискуссии Киевского форума "Последствия глобального энергетического кризиса для Украины" сказала эксперт по энергетике, Президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко, передает корреспондент УНН.

"По результатам ночного обсуждения ОПЕК+, вряд ли можно сказать, что цены на нефть и на газ будут сильно расти", - сказала эксперт.

По ее мнению, цены будут оставаться низкими, в то время как Россия планировала в 2020 году цены и на газ и на нефть значительно выше - на нефть бюджетирование было примерно 40 долл. за баррель, газ около 200 долл.

"Сейчас мы видим 20 и меньше баррель и в районе 100, иногда меньше, газ. Соответственно, я думаю, что Россия уже будет готовиться к нескольким годам существенного экономического кризиса. Это уже видно по их заявлениям, материалам и статьям. И, очевидно, будет пытаться искать дополнительные источники поступлений в бюджет. Почему это важно? Потому что я думаю сейчас будет дополнительно много энергии вложено в то, чтобы снять санкции с себя, в первую очередь, наложенные за войны с Украиной, из-за захвата Крыма и войну на Донбассе. Мы уже видим эти попытки", - подчеркнула Павленко, вспомнив русскую резолюцию в ООН.

По ее словам, эта энергия РФ будет только нарастать, так как во второй половине 2020 года председательство в ЕС переходит к Германии.

"Мы знаем, какие хорошие отношения Россия имеет с большим немецким бизнесом, поэтому, я думаю, что будут попытки не продолжать санкции против РФ во второй половине 2020 года", - добавила эксперт.

Как сообщал УНН, накануне Россия и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти.