Регистрация | Вход |
USD: 27,20 0,0969  EUR: 29,58 0,0092 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 10 апреля 2020 19:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
В Минэкономразвития озвучили уровень продовольственной безопасности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9060
Версия для печати

Блок энергосистемы Украины отключен от сети

Блок энергосистемы Украины отключен от сети

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом", передает УНН.

"10 апреля 2020 года в 10:11 соответственно с согласованной заявкой энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта", - сообщили на предприятии.

Так, во время ремонта будет осуществлена гидроочистка теплообменного оборудования. Согласно оперативной заявке, текущий ремонт на энергоблоке №1 продлится ориентировочно неделю.

После завершения на энергоблоке №1 в средний планово-предупредительный ремонт с перегрузкой топлива будет выведен энергоблок №2.

"На сегодня оборудование второго и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. На 10 апреля 2020 года он составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на сегодняшнее утро в работе находились 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 213,29 млн кВт-ч электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: Украина, энергетика, Южно-Украинская АЭС, ремонт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.