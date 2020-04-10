Минэкономразвития рекомендуют создать Госреестр производства орагничних продуктов

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Антимонопольный комитет Украины рекомендует Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства создать Государственный реестр производства органических продуктов, ведь сейчас в Украине производители не могут получить подтверждение своей продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба АМКУ.

"АМКУ рекомендует Минэкономики обеспечить создание Госреестра в сфере органического производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас реестры не функционируют и производители не могут получить подтверждение тому, что их продукция соответствует стандартам.

Поэтому Антимонопольный комитет предоставил Минэкономики обязательные к рассмотрению рекомендации прекратить бездействие, в виде не обеспечения создания и ведения:

- Государственного реестра операторов, осуществляющих производство продукции в соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции;

- Государственного реестра органов сертификации в сфере органического производства и обращения органической продукции;

- Государственного реестра органических семян и посадочного материала, содержащего признаки нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и устранить причины возникновения этого нарушения и условий, которые ему способствуют.

"О результатах рассмотрения этих рекомендаций сообщить в Антимонопольный комитет Украины в 10-дневный срок со дня их получения", - говорится в сообщении.

Напомним, агрохолдинг МХП Юрия Косюка запустил пилотный проект "Возрождение плодородия почв с помощью органических удобрений".