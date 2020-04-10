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В Украину прибудет еще четыре самолета с помощью от Китая и Кореи до конца недели - Презиент

В Украину прибудет еще четыре самолета с помощью от Китая и Кореи до конца недели - Презиент

Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Уже четыре украинские самолеты на этой неделе доставили медсредства из Китая и Южной Кореи, еще четыре должны прибыть до конца недели. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении, передает корреспондент УНН.

"В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и в эти выходные", - сказал Президент.

По его словам, результатом недельной доставки будет почти полмиллиона респираторов, 150 тыс. одноразовых костюмов повышенного класса, 100 тыс. тестов ПЦР и 200 тыс. необходимых для них реагентов, кроме этого, 20 тыс. защитных очков, 10 аппаратов ИВЛ и 10 спецбоксов для транспортировки больных, а также почти 10 млн масок, которые поступят на полки украинских аптек.

"Параллельно мы наращиваем собственное производство. На этой неделе отгружено четыре тысячи многократных защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок ежедневно, а самолетом из Китая, среди прочего была доставлена промышленная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине", - добавил Зеленский.

Напомним, 7 апреля Зеленский анонсировал прибытие еще 7 самолетов из Китая и Южной Кореи с ПЦР-тестами и аппаратами ИВЛ.

Источник: УНН
Теги: Китай, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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