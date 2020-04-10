Зеленский: на индексацию пенсий и помощь пожилым людям предусмотрено 30 млрд грн

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Новый государственный бюджет Украины предусматривает почти 30 млрд грн на индексацию пенсий и денежной помощи пенсионерам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении, передает корреспондент УНН.

“Отдельно от средств Фонда (борьбы с коронавирусом — ред.) почти 30 млрд грн направляется нашим пенсионерам, в том числе на индексацию пенсий и помощь в размене 1 тыс. грн. Ни одна гривна, заложенная на оборону Украины, не будет срезана. Все реформы армии, закупка современного вооружения, изготовление оборонной продукции, будут продолжены. Приоритетом остается и проект “Большая стройка”, — сказал Зеленский.

По его словам, в бюджете удалось сохранить часть важных расходов на развитие регионов, поддержку аграриев, культурный фонд, производство украинских фильмов и издательство книг, поддержку спортсменов, подготовку образовательных кадров и реформу новой украинской школы.

“Никаких сокращений не испытывают зарплаты учителям, стипендии студентам, расходы на научную деятельность. Некоторые расходы, к сожалению, сокращаются, но только временно и будут обязательно возвращены после преодоления коронавируса”, — добавил Президент.

Как сообщал УНН, Фонд борьбы с коронавируса предусматривает помощь семьям врачей, погибших от COVID-19.