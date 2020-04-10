Зеленский призвал Раду ввести более жесткое уголовное наказание поджигателям сухостоя

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Верховная Рада должна подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за поджог сухостоя. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Я хочу обратиться именно к тем гражданам, которым безразлично. Речь о тех, кто в 21 веке сжигает траву, чем вызывает страшные пожары. Я расскажу, что такое ваше "безразлично" в цифрах", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что в этом году количество пожаров в природных экосистемах Украины увеличилось на 30%.

"Ваше "безразлично" - это пожары на территории в 20 тыс. га - это в 4 раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "безразлично" круглосуточным тушением пожаров занимается 3,5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "безразлично" были заметны даже со спутников NASA. Я приветствую решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя в 6 тысяч грн. В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия, - подчеркнул Президент.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд грн, часть из них пойдет на денежную помощь семьям врачей, погибших от COVID-19.